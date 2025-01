Souveräne Auftaktsiege von Sabalenka und Zverev

In der zweiten Runde bekommt es Sabalenka mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro zu tun. Die Belarussin will das Grand-Slam-Turnier in Australien als erste Spielerin in diesem Jahrtausend zum dritten Mal in Serie gewinnen. Zuletzt war das der Schweizerin Martina Hingis von 1997 bis 1999 gelungen. Die unterlegene Vorjahresfinalistin Zheng Qinwen aus China startete mit einem 7:6,6:1-Sieg gegen die Rumänin Anca Todoni ins Turnier.