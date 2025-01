Kollision auf der Piste – Verletzte in Obertauern

Die Pistenrettung musste am Samstag gleich zwei Mal im Skigebiet Obertauern ausrücken. Zunächst stießen auf einer Abfahrt in Snowboarder und eine 69-jährige Skifahrerin aus Großbritannien zusammen. Die Urlauberin stürze und verletzte sich. Der Hubschrauber brachte sie in das Schwarzacher Krankenhaus. Der Snowboarder flüchtete indes vom Unfallort.