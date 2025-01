Letzte Schneeschauer vor sonnigem Winterwetter

Dichte Wolkenfelder ziehen am Sonntagmorgen von Norden und Nordosten auf und bringen vor allem entlang der Alpennordseite, von den Kitzbüheler Alpen bis zum Semmering, sowie im äußersten Norden zeitweise leichten Schneefall. Am Nachmittag lockert sich die Bewölkung im Westen allmählich auf, und die Sonne kommt zum Vorschein. Wetterbegünstigt bleibt es an der Alpensüdseite, wo sich die Sonne den ganzen Tag über zeigt.