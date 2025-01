Auto landete am Weg zum Truppenübungsplatz am Dach

Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitagnachmittag am Wattenberg in Tirol! Ein Pkw, der Richtung Truppenübungsplatz des Bundesheers unterwegs war, touchierte bei winterlichen Fahrverhältnisse eine Mauer und überschlug sich. Die drei Insassen (19, 20 und 24 Jahre) wurden ins Spital gebracht.