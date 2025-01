Alkolenker rast mit zwei Promille durch Garten

Der 31-Jähriger aus Frankenburgh lenkte seinen Kastenwagen am 10. Jänner 2025 gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde auf der Warleitner Landesstraße L1063 von Schneibenschlag kommend Richtung St. Johann am Walde. Laut eigenen Angaben blickte der 31-Jährige während der Fahrt auf sein Handy und übersah deshalb kurz vor dem Ortsgebiet St. Johann am Walde eine Kreuzung.