Was man am Areal unter der Eisenbahnbrücke plant

Doch nun könnte das Projekt „under the bridge“, welches man bereits bis zum Sommer auf Schiene bringen will, die Urfahraner Donaulände beleben. „Dieses Projekt schafft einen einzigartigen Ort an der Donau, an dem Kultur, Sport und Gemeinschaft zusammenfinden. Es ist ein Ort, der die Vielfalt und das Miteinander in unserer Stadt symbolisiert“, betont der geschäftsführende SP-Stadtvize Dietmar Prammer.