Aufregende Saison bringt einen neuen Rekord

Das beste Ergebnis auch ohne Camping-Daten

Tunkel kann sogar Kritiker aus der Politik beruhigen, die sich seit 2023 über die Aufnahme von Festival-Campingnächtigungen wie beim Nova Rock und „picture on“ in die allgemeine Tourismus-Statistik beschweren. „Wir bilanzieren jetzt genauso, wie es in den anderen Bundesländern längst üblich ist. Konkret geht es um 122.835 Campingnächtigungen in der vergangenen Saison. Wird diese Zahl vom Endergebnis abgezogen, ist 2024 dennoch klar das beste Jahr in der Tourismusgeschichte des Landes“, erklärt Tunkel.