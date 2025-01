Mike Krack ist nicht mehr Aston-Martin-Teamchef!

Aston Martin hat große Ambitionen

In der vergangenen Saison belegte Aston Martin den fünften Platz in der Konstrukteurswertung. Mit großem Aufwand und Investitionen will Mitbesitzer Lawrence Stroll, dessen Sohn Lance neben dem zweimaligen Champion Fernando Alonso für das Team fährt, aber ganz nach oben. Helfen soll dabei auch der von Red Bull gekommene Stardesigner Adrian Newey.