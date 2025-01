Sinner: „Ich würde lügen, wenn ich sage, …“

Dankenswerte Auslosung für Sinner

Nicolas Jarry heißt der erste Gegner von Sinner in der legendären Rod Laver Arena von Melbourne. Die Weltranglisten-Nummer 34 aus Chile hat der Südtiroler vergangenes Jahr in Peking in drei Sätzen besiegt, zuvor setzte es beim ersten Aufeinandertreffen 2019 in ‘s-Hertogenbosch eine Niederlage. Der Titelverteidiger darf sich aber vor allem auf die Auslosung des restlichen Turnierbaums freuen. Seine ärgsten Widersacher Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic wurden nämlich allesamt in die andere Hälfte des Tableaus gelost. Auf sie würde er also erst im Finale treffen. Auf Sinner hingegen würden – sofern er die ersten Runden übersteht – ab dem Achtelfinale Holger Rune, Lokalmatador Alex De Minaur, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz oder Daniil Medvedev warten.