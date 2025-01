Verwirrung um Wohnort der Politiker am Wahlzettel

Wirbel um Sagartz und Co.

Doch die Angaben stiften mitunter Verwirrung. Beim Spitzenkandidaten der ÖVP, Christian Sagartz, gilt offiziell Pöttsching als Heimatort, aber eigentlich hat er in Oberloisdorf im Bezirk Oberpullendorf sein Haus. An zweiter Stelle rangiert Melanie Eckhardt. Das Zentrum ihrer politischen Arbeit ist Mattersburg, wo sie einen Firmensitz hat, tatsächlich ist sie aber in Pöttsching daheim. Beim Drittplatzierten Christoph Ramhofer decken sich die Angaben am Wahlzettel mit den Tatsachen.