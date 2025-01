Pacult holt Rapidler, WAC denkt an neuen Stürmer!

All das in Abwesenheit des erkrankten Didi Kühbauer – „Co“ Manfred Nastl vertrat seinen Chef mustergültig. Und freute sich vor allem über die erste Hälfte: „Die war sehr gut – kompakt, mit Nachdruck. In der zweiten haben wir rotiert, hat der Spielfluss etwas gefehlt – in Summe wurden die Aufgaben aber alle erfüllt.“