„Wissen, was wir der Gesellschaft schuldig sind“

Land will sich bei Konferenz einbringen

Die Hochschulkonferenz, die von der Vorsitzenden Regine Mathies geleitet wird, sei die „perfekte Plattform“, um die Sache anzugehen, sagte Hagele. Das Land Tirol werde sich dort in Zukunft stärker engagieren und auch Sozialpartner einbinden. „Wir sind offen für die Diskussion, was man anders gestalten kann. Wir sind uns bewusst, was wir der Gesellschaft schuldig sind.“