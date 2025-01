Von Dubai bis Daytona: Weltmeister wieder auf Tour

Einmal um die halbe Welt

Zum „Aufwärmen“ nimmt der 33-jährige Unzmarkter an diesem Wochenende in einem Porsche des Dinamic GT Teams an den „24 Stunden von Dubai“ teil. Zwei Wochen später folgt in Daytona bereits der erste Klassiker des Jahres – der Startschuss für seine volle Saison in der amerikanischen Sportwagen-Meisterschaft IMSA.