Echte Handgranate kullerte aus Schrotthaufen

„Nicht auszudenken, wenn er mit seinem Radlader über die Granate gefahren wäre“, so Gerd Hettlinger, Geschäftsführer der „Grünen Tonne“. Er informierte sofort die nächstgelegene Polizeiinspektion Scharzau am Steinfeld, die schnell an Ort und Stelle war. „Die Polizei hat anhand eines Fotos schon erkannt, dass es sich dabei um eine Übungsgranate handelt und somit keine unmittelbare Gefahr von ihr ausgeht“, so Hettlinger. Kurz darauf wurde die Granate vom Entminungsdienst abgeholt und gezielt vernichtet. Wer dieses explosive Fundstück letztendlich weggeworfen hat, das könne man im Nachhinein leider nicht mehr feststellen.



Große unterschätzte Gefahr: Lithium-Ionen-Batterien