Freier mit vorgetäuschter Schwangerschaft erpresst

Ein 23-Jähriger wurde im Bezirk Baden auf hinterhältige Weise um sein Geld gebracht. Statt käuflicher Liebe gab es für den jungen Mann nur Lug und Trug. Denn der Freier wurde Opfer zweier Prostituierter mit einer kriminellen Ader. Der Kontakt entstand über eine Internetplattform, die illegalen Sextreffen fanden in einer Wohnung im Bezirk Baden statt. Eine der Damen – eine 20-jährige Ungarin – gaukelte dem 23-Jährigen dabei vor, schwanger zu sein. Außerdem sei sie aufgrund eines laufenden Verfahrens in ihrer Heimat in finanziellen Schwierigkeiten.