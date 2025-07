Kein Cent für zwei erfolglose Bankomaträuber

Ob ihnen die brutalen Bankomatsprenger, die in den letzten Monaten eine zerstörerische Spur durch ganz Österreich zogen, ein Vorbild waren, weiß man nicht so genau. Fakt ist jedoch, dass zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht von 22. auf 23. Juli versuchten, den Bankomaten in der Sparkasse in Grünbach gewaltsam aufzubrechen.