Die Volksküche bleibt ein Anker für ärmere Leute

Die Teuerungen für Lebensmittel der letzten Monate sind massiv, die SOMA-Märkte für sozial schwache Menschen werden gestürmt. Oft sinken die Pensionen, die Klagenfurter Volksküche ist seit vielen Generationen ein Anker für ärmere Leute. Mit der Stadtkarte für bedürftige Menschen kostet ein Menü 1,40 Euro, ein nomales Menü für Vollzahler macht 5,50 Euro aus. Und der Saal am Südbahngürtel 50 ist jeden Tag voll. „150 Leute kommen zum Essen“, sagt die Dame an der Kasse. Das sind nicht nur Obdachlose und sozial schwache Menschen, auch Polizisten stellen sich an.