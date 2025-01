Innsbruck: Bub (8) auf Schutzweg von Auto erfasst

Eine Zeugin gab an, dass der Bub, ohne zu schauen, über den Zebrastreifen fahren wollte. Ein Alkomattest beim Pkw-Lenker blieb negativ. „Der 8-Jährige fuhr mit seinen Eltern in weiterer Folge mit der Rettung in die Klinik Innsbruck. Er zog sich leichte Verletzungen unbestimmten Grades zu“, so die Polizei.