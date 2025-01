TUI-Maschine knallt in Brüssel auf die Nase

Der genaue Hergang des Vorfalls bleibt bislang unklar. Laut Angaben des Flugtracking-Dienstes AirNav Radar landete die aus dem spanischen Malaga kommende Boeing 737-700 am Mittwoch um 12.30 Uhr in Brüssel. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei das Flugzeug nicht mehr im Einsatz gewesen, sodass weder Passagiere noch Crew an Bord waren, hieß es seitens TUI fly.