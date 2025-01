Kinder (7) missbraucht: „Opa“ fühlt sich als Opfer

Zurück in den Gerichtssaal in Eisenstadt. „Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass das strafbar ist, was sie da gemacht haben?“, fragt die Richterin. „Na ja, äh, jetzt weiß ich es auch!“, sagt der 64-Jährige, der zu drei Jahren Haft verurteilt wird. Der bislang Unbescholtene äußert sich nicht zu diesem Urteil, also ist es nicht rechtskräftig. Er wird zurück in seine U-Haft-Zelle geführt.