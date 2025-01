Gelungener Start in die touristische Wintersaison

Die Zahlen sprechen für sich: Im November 2024, dem Startmonat der Wintersaison, konnten in Vorarlberg 188.719 Nächtigungen – ein Plus von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – verzeichnet werden. Erfreulich sind auch die Zuwächse der Urlauber aus den eigenen Reihen, also Gäste aus Österreich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schlägt hier ein Plus von 5,5 Prozent zu Buche. Markus Kegele, Spartenobmann der Tourismus- und Freizeitbetriebe, informierte am Mittwoch darüber, dass es in diesem Segment vor allem Vorarlberger waren, die im eigenen Bundesland urlaubten.