Täter nach Überfall auf Kärntner Wirt gefasst

DNA-Spuren sichergestellt

Von den Männern fehlte vorerst jede Spur. Doch dank eines EU-Haftbefehls ist in Belgien ein 25-jähriger Rumäne gefasst worden. Die Ermittler konnten seine DNA-Spuren am Tatort sicherstellen und so den Haftbefehl veranlassen. Vom Komplizen fehlt jedoch noch jede Spur.