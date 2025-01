Zwei Tote auf Flughafen in Florida entdeckt

Die betroffene Maschine der Airline JetBlue war den Berichten nach am Montagabend vom JFK-Flughafen in New York gestartet. Die Körper der beiden Toten wurden nach der Landung am Flughafen von Fort Lauderdale bei einer Routineinspektion entdeckt. Wie lange sich die Personen zuvor im Fahrwerksbereich aufgehalten haben, war zunächst unklar.