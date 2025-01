Hinteregger schwitzt seinem Comeback entgegen

Von den Wintertransfers waren in der ersten Einheit 2025 auch der englische Flügelstürmer Keanan Bennetts und Defensiv-Allrounder Denzel Owusu, der so wie Hinteregger schon im November verpflichtet worden war, an Bord. Die Anreise des vierten Neuen, Mittelfeldakteur Steven Juncaj, aus den USA verzögerte sich noch wegen eines Schneesturms. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die neuen Spieler uns nicht nur in der Breite helfen“, betonte Klagenfurts Sportdirektor Günther Gorenzel. „So wird der interne Konkurrenzkampf größer, keiner kann sich zurücklehnen.“