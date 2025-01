Sam Riley: „60 Zigaretten am Tag waren zu viel“

Für Regisseur Joachim A. Lang stand fest, dass Riley perfekt für die Rolle ist: „Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt und er war im Film Weltklasse.“ Für ihn war es ein forderndes Jahr: „Ich habe letztes Jahr zwei Filme gemacht: Einen darüber, wozu Menschen im schlimmsten Fall in der Lage sind, das war ,Führer und Verführer’, und einen darüber, was sie im besten, im schönsten Fall machen können.“ Er halte Cranko für einen der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts und wollte dessen Kunst und dessen Leben in dem Biopic verbinden. Und: „Ich möchte zeigen: Beim Ballett geht es nicht um Akrobatik, sondern um Bilder von den großen Themen des Menschseins. Es geht um Liebe, um die Zeit, die uns bleibt, um das Leben und um das Streben. Ich will die Seele des Tanzes zeigen.“