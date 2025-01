Sony bringt „Horizon Zero Dawn“ auf die Leinwand

Sony hat außerdem bekannt gegeben, dass „Ghost of Tsushima“ eine Anime-Serie namens „Legends“ erhalten wird. Sie wird für den Streaming-Dienst Crunchyroll von Aniplex produziert, dem Studio hinter „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“, und unter der Regie von Takanobu Mizuno, bekannt für „Star Wars: Visions – The Duel“. „Ghost of Tsushima: Legends“ soll allerdings erst 2027 erscheinen. In der Zwischenzeit wird die Fortsetzung des Spiels aus dem Jahr 2020, „Ghost of Yotei“, Ende dieses Jahres für PS5 erscheinen.