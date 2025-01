Australian Open: Kraus in zweiter Quali-Runde

Die 22-jährige Wienerin gewann am Dienstag ihr Erstrundenmatch in der Qualifikation für das Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova in 61 Minuten mit 6:1 und 6:2. Jurij Rodionov ist dagegen ausgeschieden, er unterlag in der ersten Qualifikationsrunde dem Argentinier Thiago Tirante mit 6:7(5), 6:4 und 4:6.