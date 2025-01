Ex-Freiheitlicher wirft FPÖ „Postenschacher“ vor

Wirbel um Posten

Und gibt sich prompt die Antwort: „Sowohl FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz als auch Stellvertreter Alexander Petschnig stellten ihre Partnerinnen per Sondervertrag im eigenen Büro an, Tschürtz noch dazu seine eigene Nichte.“ Ähnlich laufe es über die Jahre in der Landespartei und bei parlamentarischen Mitarbeitern von Norbert Hofer, so der Vorwurf.