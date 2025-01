Wichtiger Kampf gegen gefährlichen Schönheitswahn

Durch die sozialen Medien entsteht auf junge Frauen oftmals ein hoher Druck, was die Schönheitsideale betrifft. Das haben vier Studentinnen der FH Kärnten satt und sagen dem Schönheitswahn den Kampf an. „Wir möchten junge Frauen dazu ermutigen, sich so zu akzeptieren, wie sie sind – ohne Retusche, ohne Filter“, erklären Stefanie Trenker, Sarah Hiebler, Elena Puschnig und Katharina Tonitz, die an der FH das Masterstudium Gesundheitsmanagement absolvieren.