Dutzende Tote und Verletzte nach Erdbeben in Tibet

Der Erdstoß der Stärke 6,8 erschütterte am Donnerstagfrüh den Bezirk Tingri in der Stadt Shigatse. Tingri und die umliegenden Gebiete „wurden von sehr starken Beben erschüttert und viele Gebäude in der Nähe des Epizentrums sind eingestürzt“, berichtet der chinesische Staatssender CCTV.