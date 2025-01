Sieg gegen Dänen! Neumayer in der zweiten Runde

Nun wartet Gigante

Gegen den 23-jährigen Gigante (ATP-146.), der in der Qualifikation als Nummer 32 gesetzt ist, hat Neumayer auf der ATP Challenger Tour zweimal gespielt und dabei einen Sieg geschafft. Im jüngsten Aufeinandertreffen vor eineinhalb Jahren im Finale von Cordenons setzte es aber eine glatte 0:6,2:6-Niederlage. Am Dienstag ist in der Melbourne-Quali Jurij Rodionov gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante im Einsatz, bei den Frauen spielt Sinja Kraus gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova.