Mit Fahrzeug überschlagen: 42-Jährige verletzt

Fahrszenen wie in einem Action-Film spielten sich in der Nacht zum Sonntag in St. Martin im Mühlkreis (OÖ) ab. Eine 42-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich damit mehrmals und kam in einer Wiese zum Stillstand. Sie wurde bei dem wilden „Ausritt“ unbestimmten Grades verletzt.