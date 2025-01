Wunschbaum entpuppte sich als voller Erfolg

„Die Geschenke wurden bereits verteilt“, so Petra Thuller, die Bezirksvorsitzende der Volkshilfe Klagenfurt. Und wer sich nicht für ein Geschenkspackerl entscheiden wollte, konnte Geld in eine „Krone“-Spendenbox werfen. Hunderte Euro kamen zusammen, mit denen der Verein „Krone hilft“ in Not geratenen Kärntner Familien unter die Arme greift. Infos auch auf https://www.kronehilft.at/