Max zu Mercedes? „Er ist kein Toto-Wolff-Typ“

„Kein Grund“ für Wechsel

Anderson, der jahrelang auch als Formel-1-Designer arbeitete, sieht zudem „keinen Grund“, warum Red Bull plötzlich an Performance verlieren sollte. Zwar verlief die Saison 2024 für den Rennstall mit Platz drei in der Konstrukteurs-WM nicht nach Wunsch. Doch in der Fahrer-WM sicherte sich Verstappen trotzdem den vierten Titel in Serie.