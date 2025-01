Alkolenker wollte Polizei in NÖ abhängen

Fluchtlenker kam ins Schleudern

Der Fahrer setzte plötzlich zurück, drehte um und flüchtete in Richtung Rudmanns. Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen, der an einer Kreuzung in Rudmanns so stark abbog, sodass er ins Schleudern geriet und von der Straße auf den Gehsteig abkam. Dabei dürfte er gegen die Bordsteinkanten geprallt sein, sodass zwei Reifen platzten.