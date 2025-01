Bahnunternehmen investiert kräftig in Salzburg

Neben den großen Baustellen wird es auch zu vielen kleineren im heurigen Jahr kommen: So werden etwa alle Bahnhöfe im Gasteinertal modernisiert, ebenso der Halt in Gries im Pinzgau. An den Strecken selbst kommt es im Lauf des Jahres immer wieder zu Arbeiten. Spannend: Nicht nur in den Zugverkehr wird investiert. Die Mitarbeiterwohnungen in der Stadt Salzburg werden in den kommenden beiden Jahren saniert. Auch neue Wohnungen sollen entstehen, die den Bedürfnissen von Schichtarbeitern gerecht werden.