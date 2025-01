Ohne den Mohr geht es bei den Sternsingern auch

„Gibt entsprechende Empfehlung“

„Damit wurde einem Wunsch der ,People of Colour‘ entsprochen, die sich diskriminiert fühlen. Grundsätzlich gibt es von uns seit dem Vorjahr eine entsprechende Empfehlung an alle Pfarren. Es gibt auch einen eigenen Leitfaden. Ich weiß aber, dass teilweise immer noch Kinder schwarz geschminkt werden. Es wurde den Pfarren freigestellt, wie sie das handhaben wollen“, sagt dazu Samuel Haijes (26), Vorsitzender der Katholischen Jungschar in der Diözese Linz. Der Kirchdorfer begleitet selbst als Gruppenleiter Sternsinger.