Poetische Reiseberichte von steirischen Künstlern

Poetischer Reisebericht

Diese Unterschiedlichkeit der Betrachtung der Natur, hat das Duo inspiriert. Und so wurden Fotos und Texte – von gemeinsamen, aber auch einsamen Trips in die Natur – gepaart und es entstand eine Sammlung poetischer Reiseberichte in Wort und Bild, die von der Pack bis zu den Lofoten und vom Ausseerland bis in den Amazonas führt.