Politisches Fiasko: Aus für Dreier-Koalition

Die Koalitionsverhanldungen sind geplatzt! Die NEOS rund um Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sind am heutigen Freitag abgesprungen. Wie geht es nun in der politischen Landschaft Österreichs weiter? Das sind unter anderem die Themen am 3. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.