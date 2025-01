Grabher mit Extramotivation zu den Australian Open

Vorbereitung in Melbourne läuft bereits

Mittlerweile ist die Dornbirnerin mit ihrem Team nach Melbourne (Aus) übersiedelt, wo sie ab 12. Jänner – dank ihres „Protected Rankings“ – im Hauptbewerb der Australian Open aufschlägt. „Ich habe am Freitag erstmals trainiert und werde mich jetzt eine Woche lang intensiv vorbereiten, um in bestmöglicher Form an den Start zu gehen.“