Neos: „Verweigerungshaltung von SPÖ und ÖVP!“

Die Landes-ÖVP schiebt den schwarzen Peter den Roten zu: „In der Steiermark sind wir es gewohnt, dass die SPÖ Reformen mitträgt. Es ist schade, dass das in Wien scheinbar nicht möglich ist“, so der erste Kommentar von Parteichefin und LH-Vize Manuela Khom. Nun seien alle Parteichefs gefordert, „ein paar Schritte zurückzugehen und gemeinsam so rasch wie möglich eine Lösung für diese politische Pattstellung zu finden“. Neuwahlen, so Khom, brauche nämlich niemand.