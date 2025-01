Polizist musste sich mit Sprung vor Raser retten

Weil ein 18-jähriger Lenker auf dem Gürtel mit über 40 km/h zu schnell fuhr, blitzten ihn die Wiener Beamten am Gürtel in Wien-Ottakring in der Nacht auf Freitag. Beim Versuch, den Pkw anzuhalten, soll der Lenker mit erheblicher Geschwindigkeit auf den Polizisten zugefahren sein.