Bub (12) trennt sich in Spaltautomat Finger ab

Warum ein Zwölfjähriger am Donnerstag in Vöcklabruck die Sicherheitsabdeckung eines Sägespaltautomaten geöffnet hatte, ist unklar. Die Folgen waren für den Bub jedenfalls dramatisch. Er geriet mit der Hand in den Automaten, die Spaltklinge trennte dem Schüler den Mittelfinger ab. Er musste im Spital notoperiert werden.