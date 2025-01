Goldmedaille und Sonnenliege im Zug vergessen

Zug fährt ab! Und das oft mit herrenlosen Gegenständen: Durchschnittlich achtmal pro Tag ließen Fahrgäste in Oberösterreich im Jahr 2024 persönliches Hab und Gut in der Bahn liegen. Darunter auch Kurioses: So wurden im gerade abgelaufenen Vorjahr etwa zwei Rollstühle, ein Winkelschleifer, ein Kindersitz sowie eine Sonnenliege in den Zügen vergessen. Ebenso ungewöhnlich: Ein Passagier ließ eine bei einem Sportbewerb errungene Goldmedaille unabsichtlich in einem Waggon zurück.