Um 241 mehr Einsätze bei Salzburgs Flugrettern

Ausdehnung der Flugzeiten

Der Anstieg der Einsätze ist vor allem einer Ausweitung der Flugzeiten geschuldet: 2024 war das erste Jahr, in denen die im Laufe des Jahres 2023 verlängerten Betriebsstunden durchgehend in Kraft waren und sich dementsprechend in der Bilanz niederschlagen. Der in St. Johann stationierte Hubschrauber Martin 1 fliegt ganzjährig bis 22 Uhr. Die Flugzeiten des am Flughafen Salzburg stationierten Notarzthubschrauber Christophorus 6 sowie des Martin 6 in Hinterglemm wurden bis 19 Uhr verlängert. Diese Erweiterung ist möglich, da diese Hubschrauber über Nachtsichtgeräte verfügen.