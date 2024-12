Feuerwehr rettete Paragleiter aus einem Baum

Gegen elf Uhr wurde am Dienstag die Salzburger Berufsfeuerwehr alarmiert. Gleich nach dem Start war am Gaisberg ein Paragleiter in einen Baum abgestürzt. Der Mann blieb in den Ästen hängen. „Er kam nach dem Start in Turbulenzen. Vier Höhenretter sind von oben abgestiegen und dann in den Baum zu ihm aufgestiegen“, schildert Andreas Reitsamer.