Der älteste Fahnenschwinger Europas wird 100

Mit seinen 100 Jahren gilt der Klagenfurter David Werdinig als der älteste Fahnenschwinger in Europa. Die Akrobaten, die an Christi Himmelfahrt, am Gedenktag der Volksabstimmung am 10. Oktober oder dem Nationalfeiertag, bei Fahnenweihen und Burgfesten, bei Trachtentreffen oder Eröffnungen von Weltmeisterschaften voranmarschieren, sorgen mit ihren Kunststücken immer wieder für viel Begeisterung bei den Zuschauern.