Kraft hob wieder ab und Ende der Bullen-Dominanz

Ende der erdrückenden Dominanz

Alles hat ein Ende, auch die Dominanz der Bullen im österreichischen Fußball. Nach zehn Spielzeiten in Folge blieb Salzburg erstmals wieder ohne Titel. Die Mozartstädter mussten sowohl in der Bundesliga (mit zwei Punkten Rückstand), als auch im ÖFB-Cup Dauerrivale Sturm Graz den Vortritt lassen. Insgesamt drei Trainer durften in diesem Jahr ihr Glück an der Salzach versuchen. Gerhard Struber wurde im April als Tabellenführer von seinen Aufgaben entbunden. Interimstrainer Onur Cinel gelang es nicht, den Meisterteller in sechs verbleibenden Spielen nach Hause zu bringen. Pep Lijnders, Langzeit-„Co“ von Jürgen Klopp, sollte den Klub mit Saisonbeginn in neue Sphären führen. Doch das Gegenteil war der Fall. Nach einem guten Start schlitterten die Bullen in eine nie dagewesene Krise, die im Dezember zum Ende der Amtszeit des Niederländers führte. Nachfolger ist ein alter Bekannter: der Deutsche Thomas Letsch.