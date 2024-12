Ein vergoldetes Feuerwerk und schräge Knaller!

Was wie der Beginn eines schlechten Witzes klingt, ist am heutigen allerletzten Tag des Jahres der ganz normale Wahnsinn. Denn da stehen wieder zahlreiche Silvesterläufe in ganz Oberösterreich am Programm – nur in Katsdorf wollte man das Jahr mit einem Altjahreslauf am 24. November vorzeitig ausklingen lassen. Tausende Sportbegeisterte und jene, die am letzten Drücker noch etwas für’s gute Gewissen machen wollen, beenden 2024 im Laufschritt.