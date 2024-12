Verkauf von Instrument bringt Mann vor Gericht

Ein in Salzburg lebender und arbeitender Deutscher (45) mistete im Sommer in seinem Elternhaus in Niedersachsen aus und fand dabei das rund 40 Jahre alte Cembalo der Mama – ein Musikinstrument, das einem Klavier ähnelt. Da es nicht mehr benötigt wurde, wollte es der Mann veräußern und inserierte es auf den Online-Plattformen Ebay und Willhaben. Für 4000 Euro. Gemeldet haben sich aber nicht Käufer, sondern deutsche Ermittler.